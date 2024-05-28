Дальнобойщиков, бросающих фуры за границей и сбегающих от мобилизации, хотят приравнять к ворам, - АсМАП
Об этом заявил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АсМАП) Виктор Балин, передает Цензор.НЕТ.
Бывают случаи, когда водители международных рейсов получают право выехать за границу через систему "Шлях", однако отказываются возвращаться в Украину. Фуру компании просто бросают за границей, пытаясь избежать мобилизации.
Такие действия водителей приводят к дополнительным трудностям для компаний. Перевозчика, водитель которого не возвращается в Украину, просто блокируют в системе "Шлях", поэтому некого отправлять на маршруты за границу.
"Я думаю, что в ближайшее время мы разработаем вместе с юристами и будем доводить до водителей, что они будут иметь не только проблемы с полицией, но ситуация будет рассматриваться именно как угон автомобиля", - пояснил Балин.
Он отметил, что Интерполу будут передавать информацию о таких водителях, чтобы те потом не смогли найти работу за рубежом.
Из-за этих проблем сокращается количество перевозок, что вскоре могут на себе могут ощутить экспортеры и импортеры.
В то же время адвокат и правозащитник Андрей Лещенко заявил, что в отношении сбежавших водителей-уклонистов законодательство имеет пробелы.
"Если ты по систесе "Шлях" выехал и не вернулся, то, фактически, законодательство не признает это правонарушением. Никакой ответственности нет", - добавил он.
По его словам, мужчины "просто не смогут повторно включить в систему – вот и все".