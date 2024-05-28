Бельгия передаст Украине 30 F-16 к 2028 году, первые истребители поступят до конца этого года, - глава МИД Лахбиб
Об этом в эфире RTL заявила министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лахбиб, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, Бельгия передаст Украине тридцать своих истребителей-бомбардировщиков F-16 до 2028 года, а поставка первых самолетов ожидается "до конца этого года".
Министр также отметила, что это обязательство будет официально оформлено в соглашении о гарантиях безопасности, которое сегодня подпишут Украина и Бельгия во время визита президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Владимир Зеленский совершит рабочий визит в Бельгию во вторник 28 мая.
Истребители F-16 для Украины
Посол Дании Оле Эгберг Миккельсен ранее заявил, что первые F-16 Украина получит уже летом.
В Бельгии сообщили, что ускорятся для того, чтобы поставить Украине F-16 уже в 2024 году.
Глава Пентагона Остин заявил в апреле, что первые F-16 начнут прибывать в Украину вместе с обученными пилотами в 2024 году.
Нидерланды начнут отправку F-16 в Украину осенью 2024 года.