Бельгия передаст Украине 30 F-16 к 2028 году, первые истребители поступят до конца этого года, - глава МИД Лахбиб

Бельгия намерена передать Украине 30 истребителей F-16. Первые самолеты поступят в Украину до конца 2024 года, а поставка всех обещанных истребителей ожидается до 2028 года.

Об этом в эфире RTL заявила министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лахбиб, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, Бельгия передаст Украине тридцать своих истребителей-бомбардировщиков F-16 до 2028 года, а поставка первых самолетов ожидается "до конца этого года".

Министр также отметила, что это обязательство будет официально оформлено в соглашении о гарантиях безопасности, которое сегодня подпишут Украина и Бельгия во время визита президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Владимир Зеленский совершит рабочий визит в Бельгию во вторник 28 мая.

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Истребители F-16 для Украины

Посол Дании Оле Эгберг Миккельсен ранее заявил, что первые F-16 Украина получит уже летом.

В Бельгии сообщили, что ускорятся для того, чтобы поставить Украине F-16 уже в 2024 году.

Глава Пентагона Остин заявил в апреле, что первые F-16 начнут прибывать в Украину вместе с обученными пилотами в 2024 году.

Нидерланды начнут отправку F-16 в Украину осенью 2024 года.