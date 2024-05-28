Китай готовит армаду паромов и гражданских судов для вторжения на Тайвань, - СМИ

Народно-освободительная армия Китая не имеет военных десантных кораблей, необходимых для организации масштабного морского вторжения на Тайвань. Однако их могут заменить гражданские суда. Среди них десятки гигантских десантных паромов, способных перевозить сотни бронированных машин.

Об этом пишет издание The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

"Высадка десанта под обстрелом является одним из самых сложных военных маневров", - сказал Рэй Пауэлл, директор проекта Стэнфордского университета, который занимается исследованием деятельности в серой зоне Южнокитайского моря SeaLight.

Издание напомнило, что Китай начал двухдневные военные учения в водах вокруг Тайваня, назвав их "суровым наказанием за сепаратистские действия" после бурной инаугурационной речи в Тайбэе в начале этой недели Лая Цинде, который принял президентскую присягу.

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По словам Пауэлла, гражданские паромы "обычно не подходят для такой миссии", но могут быть использованы для массовой транспортировки войск через Тайваньский пролив после того, как будет разрушена его береговая оборона, или для того, чтобы подавить военных острова "большой массой".

Как отмечает издание, Китай считает Тайвань частью своей территории и пообещал взять остров под свой контроль, возможно, силой. Американская разведка считает, что Си Цзиньпин приказал НОАК быть готовой захватить остров к 2027 году.

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Вооруженные силы Тайваня намного меньше китайских, но они защищены грозной горной местностью и Тайваньским проливом. Военно-морские силы Китая уже имеют самый большой в мире надводный флот и построили десятки кораблей двойного назначения, способных действовать как в мирное, так и в военное время, пишет издание.

Военные учения Китая вокруг Тайваня

Аналитик Центра новой американской безопасности Том Шугарт подсчитал, что в 2022 году гражданские корабли Китая могут резко увеличить тоннаж военных грузов, которые могут перевозить военные десантные корабли. Это позволило бы им перевозить через Тайваньский пролив около 300 000 военнослужащих и техники примерно за 10 дней.

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Ранее сообщалось, что 23 мая Китай начал двухдневные "карательные" военные учения Joint Sword 2024A, окружив Тайвань со всех сторон.

Издание Global Press Corp сообщило, что КНР готовится напасть на Тайвань в начале июня 2024 года.