Разговоры об отправке западных войск в Украину являются спекуляциями, - президент Финляндии Стубб
Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, информирует Цензор.НЕТ. со ссылкой на Yle.
Он скептичен относительно отправки финских войск в Украину.
"Разговоры об отправке войск на данном этапе являются спекуляцией, и позиция Финляндии не изменилась", - отметил Стубб.
Также премьер-министр страны Петтери Орпо не считает возможным отправку финских военных в Украину, даже если Россия продвинется глубже.
По его словам, Финляндия договорилась с Украиной о поддержке на условиях, которые исходили от украинской стороны. Сейчас в них входят поставки оружия и военная подготовка.
Отправка западных инструкторов в Украину
Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что подписал документы, "которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить украинские учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом". После этого французское минобороны заявило, что отправка инструкторов в Украину еще обсуждается.
В Минобороны Украины заявили, что дискуссии с Францией и другими странами по отправке военных инструкторов продолжаются.