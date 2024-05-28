Разговоры об отправке западных войск в Украину являются спекуляциями, - президент Финляндии Стубб

Руководство Финляндии не считает возможным сценарий отправки финских войск, даже если Россия продвинется вглубь территории Украины.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, информирует Цензор.НЕТ. со ссылкой на Yle.

Он скептичен относительно отправки финских войск в Украину.

"Разговоры об отправке войск на данном этапе являются спекуляцией, и позиция Финляндии не изменилась", - отметил Стубб.

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Также премьер-министр страны Петтери Орпо не считает возможным отправку финских военных в Украину, даже если Россия продвинется глубже.

По его словам, Финляндия договорилась с Украиной о поддержке на условиях, которые исходили от украинской стороны. Сейчас в них входят поставки оружия и военная подготовка.

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Отправка западных инструкторов в Украину

Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что подписал документы, "которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить украинские учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом". После этого французское минобороны заявило, что отправка инструкторов в Украину еще обсуждается.

В Минобороны Украины заявили, что дискуссии с Францией и другими странами по отправке военных инструкторов продолжаются.