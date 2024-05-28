Украина и Бельгия заключили соглашение о гарантиях безопасности

Сегодня, 28 мая 2024 года, в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Обязательства Бельгии

Как отмечается, Бельгия выделит Украине на военную помощь не менее 977 млн евро в этом году. Такое обязательство, а также готовность оказывать поддержку нашей стране в течение десятилетнего срока действия соглашения закреплены в этом документе.

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30 F-16 для Украины

По данным Офиса Президента, впервые в таком соглашении по безопасности указано конкретное количество военных самолетов, которые предоставят Украине, - 30 F-16 до 2028 года. При этом первые истребители должны быть переданы уже в этом году.

"Бельгия гарантирует, что будет предоставлять своевременную помощь по безопасности, современную военную технику и вооружение с учетом потребностей Украины в сфере военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, морской безопасности, разминирования и в рамках коалиции по вопросам боеприпасов и будет способствовать проведению военных тренировок", - говорится в сообщении.

Сотрудничество в оборонной промышленности

Отдельные блоки документа посвящены двустороннему сотрудничеству в оборонной промышленности, поддержке Украинской формулы мира, усилению санкций, возмещению убытков, привлечению агрессора к ответственности, использованию на нужды Украины конфискованных российских активов и помощи в экономическом восстановлении и реконструкции. Будет углубляться сотрудничество в сферах разведки, кибербезопасности и противодействия дезинформации.

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В соглашении Бельгия четко подтверждает поддержку будущего членства Украины в ЕС и НАТО.

С какими странами Украина уже подписала соглашения по безопасности?

Бельгия - 11-я страна, с которой Украина заключила двустороннее соглашение по безопасности во исполнение положений Совместной декларации G7, принятой в Вильнюсе 12 июля прошлого года. Всего к декларации уже присоединились 32 государства. До этого Украина подписала двусторонние соглашения с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией и Испанией.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Бельгия передаст Украине 30 F-16 до 2028 года, первые истребители поступят до конца этого года.

Истребители F-16 для Украины

Посол Дании Оле Эгберг Миккельсен ранее заявил, что первые F-16 Украина получит уже летом.

В Бельгии сообщили, что ускорятся для того, чтобы поставить Украине F-16 уже в 2024 году.

Глава Пентагона Остин заявил в апреле, что первые F-16 начнут прибывать в Украину вместе с обученными пилотами в 2024 году.

Нидерланды начнут отправку F-16 в Украину осенью 2024 года.