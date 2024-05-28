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Евросоюз должен увеличить подготовку украинских военных до 100 тыс., - Минобороны Эстонии

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В Естонії заявили, що ЄС має готувати більше українських військових
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что ЕС должен увеличить подготовку украинских военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы должны послать очень четкое послание и для России, и для Украины, что готовы увеличить также объемы тренировочной миссии. Европейский Союз обещал повысить объем подготовки в EUMAM с 40 до 60 тысяч, и это будет сделано. Но я считаю, что этого будет недостаточно. Потому что Россия оказывает больше давления. Мы должны послать очень четкий сигнал, что можем двигаться к количеству миссии в 100 тысяч украинских военнослужащих, безусловно, если Украина пришлет к нам солдат для тренировки", - сказал он.

Певкур также отметил, что наиболее насущной является необходимость поставки в Украину большего количества боеприпасов.

По его словам, США приняли соответствующие решения, поэтому Европа также должна завершить принятие своих.

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