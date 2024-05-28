Нидерланды вместе с партнерами планируют как можно скорее собрать систему Patriot и передать ее Украине, - министр обороны Оллонгрен

Нидерланды, совместно со своими союзниками, пытаются быстро собрать систему противовоздушной обороны Patriot для Украины, чтобы передать ее Киеву в ближайшее время.

Об этом в Брюсселе перед встречей глав Минобороны стран ЕС сказала глава оборонного ведомства Нидерландов Кайса Оллонгрен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По ее словам, несколько стран должны собрать одну ЗРК Patriot, проявив при этом креативность, как это делают украинцы.

Оллонгрен подчеркнула, что хочет, чтобы собранная система Patriot попала в Украину "как можно скорее".

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Министр обороны Нидерландов отметила, что сейчас происходят "очень конкретные переговоры", которые "уже почти завершились".

"И как только эти страны также будут готовы, мы об этом объявим. Они, конечно, объявят об этом сами", - сказала она.

В то же время Оллонгрен отказалась ответить на вопрос, с какими странами Нидерланды сейчас ведут переговоры по системе Patriot для Украины.

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