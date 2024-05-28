Страны, имеющие дальнобойное оружие, должны позволить Украине бить по территории РФ, - министр обороны Эстонии Певкур
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом он заявил перед встречей руководителей Минобороны стран ЕС в Брюсселе.
Певкур отметил, что Украина уже бьет по российской территории оружием собственного производства.
"Украина имеет собственные беспилотники, которые поражают цели за линией фронта в очень глубоком тылу врага, на расстоянии более 1000 километров, поэтому, конечно, я искренне надеюсь, что все страны, которые имеют дальнобойные средства, дадут разрешение и Украине, потому что это ненормально, что Россия атакует из глубины своей территории, а украинцы воюют с одной рукой за спиной", - отметил он.
По словам министра, Украина должна иметь все возможности для защиты собственной страны и своего народа.
Удары западным оружием по территории РФ
Большинство стран НАТО не поддерживают удары Украины западным оружием по территории РФ. О соответствующей позиции неоднократно заявляли, в частности, США. Недавно представитель Госдепа США Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон не поощряет и не делает возможным нанесение ударов Украиной из американского оружия по территории РФ. Однако Украина самостоятельно принимает решение, как ей использовать оружие собственного производства.
Против ударов Украины по РФ западным оружием также и Италия и Германия.
В то же время Великобритания разрешила Украине бить своим оружием по целям на территории РФ. Соответствующее разрешение предоставила и Швеция, а также Чехия, страны Балтии и Финляндия.