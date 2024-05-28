Зеленский и глава Евросовета Мишель обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Мишель сообщил в соцсети Х.
"Пообщались по телефону с президентом Владимиром Зеленским о последних событиях в Украине и подготовке к Мирной конференции в Швейцарии", - отметил он.
Президент Евросовета подчеркнул, что широкое глобальное участие имеет решающее значение для создания рамок, в которых защищаются фундаментальные принципы Устава ООН и международного права.
Глобальный саммит мира
Напомним, правительство Швейцарии планирует 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.
К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.
Также президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.
Свое участие в Глобальном саммите мира уже подтвердили 90 стран.