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Рада, ТЦК и больницы: Кабмин определил, кому не будут отключать свет. СПИСОК

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Кому не відключатимуть світло
Кабинет Министров определил объекты, на которые не будут действовать отключения электроэнергии.

Об этом говорится в постановлении Кабмина № 600, передает Цензор.НЕТ.

Так, Кабмин внес в перечень критически важных объектов, которым должно быть обеспечено приоритетное электроснабжение, такие объекты:

  • объекты критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора и сектора системы жизнеобеспечения;
  • учреждения здравоохранения государственной или коммунальной формы собственности;
  • воинские части и территориальные центры комплектования и социальной поддержки (в частности объекты, используемые для 9 территориальной громады в условиях военного положения);
  • предприятия оборонного комплекса Украины, в частности те, которые выполняют мобилизационные задачи по созданию, производству, ремонту и поставке вооружения, боеприпасов, военной техники, специальных комплектующих изделий, а также предприятия железнодорожного транспорта;
  • предприятия, деятельность которых важна для обеспечения продовольственной, экономической и/или энергетической безопасности страны, предприятия с непрерывным циклом производства;
  • электронные коммуникационные сети:
  • органы государственной власти (Верховная Рада, Кабинет Министров, центральные органы исполнительной власти, правоохранительные органы (органы внутренних дел, прокуратуры, СБУ, объекты ГСЧС).

В постановлении отмечается, что перечни критически важных объектов готовятся и утверждаются областными, Киевской городской госадминистрациями (военными администрациями).

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Топ комментарии

  • Gary Grant
    Чому пересувного цирку немає в списку?
  • krot_lub
    Верховна рада, там можуть самі виробляти електроенергію і на продаж вистачить, пам'ятаєте про ********* палички.
  • Valentina Grin
    "Продай собаку, щоб сплатити за комунальні послуги. Таку пораду дав народний депутат від "Слуги народу" Євгеній Брагар в ефірі 112 каналу глядачці, яка зателефонувала у студію." А це пам'ятаєте?))
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