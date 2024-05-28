На Донетчине строят фортификации, на первой линии этим занимаются ВСУ, - ОВА
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказали в Донецкой ОГА на запрос LIGA.net.
По данным ОВА, возведение инженерно-фортификационных сооружений на первой линии обороны проводится военнослужащими Вооруженных Сил Украины и других военных формирований Сил обороны.
Военные администрации населенных пунктов области привлечены к возведению фортификаций на второй линии обороны, с учетом ограничений безопасности, заверили в ОВА.
В то же время, в ответе отметили, что ОВА не обеспечивает строительство первой и второй линии обороны. Строительство третьей линии обороны обеспечивается государственными заказчиками, в том числе - военными администрациями.
В ОВА рассказали, что на территории области остаются только четыре военно-гражданские администрации населенных пунктов, территориальные громады которых оккупированы и которые не занимаются построением линий обороны.
Строительство обеспечивается за счет и в пределах расходов государственного бюджета, местных бюджетов и других источников, не запрещенных законодательством, добавили в ответе.