На Донетчине строят фортификации, на первой линии этим занимаются ВСУ, - ОВА

В Донецкой области возводятся военные инженерно-технические фортификационные сооружения. На первой линии обороны к процессу привлечены военнослужащие Сил обороны Украины, военные администрации привлечены к строительству фортификаций на второй линии обороны, а строительство третьей линии обороны относится к сфере государственных заказчиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказали в Донецкой ОГА на запрос LIGA.net.

По данным ОВА, возведение инженерно-фортификационных сооружений на первой линии обороны проводится военнослужащими Вооруженных Сил Украины и других военных формирований Сил обороны.

Военные администрации населенных пунктов области привлечены к возведению фортификаций на второй линии обороны, с учетом ограничений безопасности, заверили в ОВА.

В то же время, в ответе отметили, что ОВА не обеспечивает строительство первой и второй линии обороны. Строительство третьей линии обороны обеспечивается государственными заказчиками, в том числе - военными администрациями.

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В ОВА рассказали, что на территории области остаются только четыре военно-гражданские администрации населенных пунктов, территориальные громады которых оккупированы и которые не занимаются построением линий обороны.

Строительство обеспечивается за счет и в пределах расходов государственного бюджета, местных бюджетов и других источников, не запрещенных законодательством, добавили в ответе.