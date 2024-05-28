Украина очень хочет, чтобы война закончилась справедливо. Поэтому нам нужно оружие, - Зеленский

Украина должна получить западное оружие для скорейшей победы над РФ. Параллельно наше государство должно идти дипломатическим путем.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Если мы хотим справедливости, то обязательно Украина должна победить. Но я хочу без громких заявлений", - сказал он.

По его словам, сложно побеждать только оружием.

"Мы должны знать, что Украина очень хочет, чтобы война закончилась как можно быстрее, но справедливо. Поэтому оружие нужно, чтобы нас не разрушили до основания, чтобы нас не оккупировали, нам надо отбиваться от этого зла", - отметил президент.

Зеленский напомнил, что сегодня Россия не одна, идет открытая поставка оружия от Ирана, не только дронов, но и ракет.

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"Идут поставки оружия, арснарядов и ракет от Северной Кореи. И есть некоторые вещи, о которых мы публично не говорим, но мы видим эти поставки, видим от наших разведок и не говорим, пока не будет 100% фактов о поставках от того или иного государства российскому злу", - добавил он.

Как отметил президент Украины, "параллельно с этим должны мы идти дипломатическим путем, чтобы война не шла десятилетия. Дипломатический путь мы предложили - Саммит мира".