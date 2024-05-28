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Несправедливо, что Украина не может бить по военным целям на территории РФ, - Зеленский

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Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Іраку Мухаммадом Ас-Судані
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обращается к партнерам за разрешением поражать военные цели на территории РФ западным оружием.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с премьером Бельгии Де Кроо, передает Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, Украина не имеет разрешения применять западное оружие для ударов по оккупантам на территории РФ.

"Ты не можешь им ничем ответить. Даже видишь точки, даже от разведок получаешь карты, спутниковые снимки. Ты видишь, где они стоят, но ты не можешь им ответить. Мне кажется это несправедливо. Но мы не можем, и это факт, рисковать поддержкой партнеров. Поэтому мы не используем оружие партнеров по территории РФ. И обращаемся: дайте нам возможность отражать соответствующие удары по их военным", - подчеркнул глава государства.

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Удары западным оружием по территории РФ

Большинство стран НАТО не поддерживают удары Украины западным оружием по территории РФ. О соответствующей позиции неоднократно заявляли, в частности, США. Недавно представитель Госдепа США Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон не поощряет и не делает возможным нанесение ударов Украиной из американского оружия по территории РФ. Однако Украина самостоятельно принимает решение, как ей использовать оружие собственного производства.

Против ударов Украины по РФ западным оружием также и Италия и Германия.

В то же время Великобритания разрешила Украине бить своим оружием по целям на территории РФ. Соответствующее разрешение предоставила и Швеция, а также Чехия, страны Балтии и Финляндия.

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Топ комментарии

  • ZoV KobZona
    Бить можно было с 24.02.2022 г. своими ракетами (например Гром-2 = Сапсан). Но для этого пришлось бы изобрести их новую версию- со стартом из-под асфальта, в который ты их закатал.
  • Serhiy Talatynnik
    А де наші ракети гавнокомандувач? От жеж той олексійович з байдєном
  • Yaroslav ed31bdbd
    По факту український впк Зеленського та гуаєва-сметаніна потужно облажався. Вони гучно повідомляли про збільшення виробництва снарядів у 100 разів та про українські ракети на 700 км. А коли діло дійшло до ударів по ерефії, виявилося, що бити тупо НІЧИМ.
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