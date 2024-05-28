С начала суток на Харьковском направлении враг не наступал. Продолжается бой в районе Водяного, - Генштаб

За минувшие сутки произошло 115 боевых столкновений. С начала суток, 28 мая, на фронте уже произошло 45 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары врага по Украине

В целом враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам два ракетных удара с применением трех ракет, 61 авиаудар - с применением 93 КАБов, 1050 ударов дронами-камикадзе, более четырех тысяч обстрелов из различных типов вооружения, в том числе 138 - из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия поразили 24 района сосредоточения личного состава и две артиллерийские системы российских оккупантов.

В итоге, общие потери захватчиков за минувшие сутки составили около полутора тысяч человек. Также враг потерял 21 танк, 40 боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, одну РСЗО, 15 БПЛА оперативно-тактического уровня, 46 автомобилей и четыре единицы специальной техники.

Также Генштаб напоминает, что в ночь на 28 мая 2024 года противник атаковал территорию Украины тремя ударными БПЛА типа "Shahed" из района Приморско-Ахтарска (рф). Подразделения Воздушных Сил успешно сбили вражеские беспилотники в Запорожской, Днепропетровской и Черкасской областях.

Украинские воины решительно держат позиции, иногда принимают активные меры огневого воздействия и уничтожают захватчиков.

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Обстановка с начала суток

По данным Генштаба, уже сегодня, с начала суток, произошло 45 боевых столкновений. Оккупанты совершили семь авиаударов с применением девяти КАБов, 656 обстрелов позиций наших войск из различных типов вооружения. Также российские террористы задействовали для ударов 43 дрона-камикадзе.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении с начала суток оккупанты штурмовых действий не вели. Подразделения наших войск укрепляют оборону и держат российских захватчиков под огневым контролем.

По уточненным данным, за минувшие сутки на этом направлении враг потерял более 250 человек, из них 54 - безвозвратными. Также уничтожены танк оккупантов, две артиллерийские системы, пять автомобилей и пять единиц специальной техники. Кроме того, повреждены две боевые бронированные машины, 10 артиллерийских систем, шесть автомобилей и единица специальной техники.

На Купянском направлении с начала суток уже произошло семь боестолкновений. В районах населенных пунктов Петропавловка, Дружелюбовка и Невское шесть атак отбиты без успехов для противника. Еще одно боевое столкновение в районе Невского - продолжается.

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Обстановка на Востоке

На Лиманском направлении в настоящее время продолжается пять вражеских атак в районах населенных пунктов Терны, Торское и Белогоровка. Наши защитники успешно отбили по одному штурмовому действию в районе Торского и Белогоровки. Потерь позиций не допущено.

На Сиверском направлении противник тоже пытается проявлять активность. Одну атаку украинские воины отбили, еще четыре - продолжаются. Ситуация контролируется.

На Краматорском направлении с начала суток противник уже четыре раза пытался улучшить свое тактическое положение. Штурмовые действия проводит неподалеку Григорьевки, Клещиевки и Андреевки. Три вражеские попытки продвинуться вперед успешно отражены подразделениями Сил обороны. В настоящее время продолжается боевое столкновение в районе Андреевки. Потерь позиций не допущено. Ситуация контролируемая.

Как и в минувшие сутки, наиболее напряженная ситуация остается на Покровском направлении. Сейчас там продолжается восемь боевых столкновений. В настоящее время отбито семь атак неподалеку Новоалександровки, Прогресса и Новоселовки Первой. Силы обороны продолжают прилагать усилия по стабилизации обстановки на данном направлении.

Уже с начала суток оккупанты понесли потери в 100 человек. Уничтожено девять вражеских боевых бронированных машин и два автомобиля.

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По уточненным данным, за минувшие сутки на Покровском направлении российский агрессор потерял 369 человек. Также уничтожен вражеский танк, 10 боевых бронированных машин, четыре автомобиля и три пушки. Кроме того, повреждены шесть боевых бронированных машин, по три автомобиля и пушки.

На Кураховском направлении одну атаку неподалеку Константиновки уже отбито. Продолжается бой в районе Водяного. Враг интенсивным огневым воздействием пытается потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Подразделения Сил обороны, в свою очередь, прилагают максимум усилий для стабилизации обстановки.

Обстановка на Юге

С начала суток на Времевском направлении наши воины отражают атаку в районе Раздольного. Ситуация контролируемая.

На Приднепровском направлении враг совершил три неудачные попытки оттеснить украинских воинов от Крынок.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.