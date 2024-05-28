Премьер Бельгии Де Кроо о помощи Украине: Надо делать больше, быстрее и лучше
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Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил о важности скорейшего предоставления Украине военной помощи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы будем продолжать поддерживать силы обороны Украины с помощью обучения, например в морском секторе, разминировании и управлении F-16. Это все будет во второй половине года. Также мы предоставим для этих самолетов техническое обслуживание. Я хочу четко сказать: делать надо больше, делать надо быстро и лучше", - подчеркнул бельгийский премьер.
По словам Де Кроо, только в этом году военная помощь Бельгии составила более 1 млрд евро.
Напомним, 28 мая Украина и Бельгия заключили соглашение о гарантиях безопасности