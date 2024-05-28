Новости

Украина сможет использовать F-16 и другое оружие, переданное Бельгией, только на своей территории, - премьер де Кроо

5 02455
Винищувачі F-16
Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что 30 истребителей F-16, которые его страна передаст Украине, можно будет использовать только на украинской территории. Это касается и другого вооружения, предусмотренного соглашением по безопасности.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Де Кроо, условия использования предоставленного оружия четко прописаны в подписанном соглашении по безопасности между Бельгией и Украиной.

"Все, что входит в наше соглашение, украинские Вооруженные силы могут использовать на украинской территории", - подчеркнул премьер Бельгии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина должна была получить F-16 еще два года назад, - американский генерал Дептул

Ранее сообщалось, что Бельгия намерена передать Украине 30 истребителей F-16. Первые самолеты поступят в Украину до конца 2024 года, а поставка всех обещанных истребителей ожидается до 2028 года.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • tomas marss
    Нє ну ф-16 і не буде залітати на територію рашки,тільки його ракети.Про ракети нічого не сказано!
  • Kindrat74
    І як будуть визначати, якою країною переданий конкретний літак, котрий буде нищити аеродром в Соплєслєйці та інші місця випасу какцапів? )))
  • Dust
    та хай не хвилюються:
    Ф-16 в рашку літати не будуть - воно нам не потрібно, принаймі, поки.
    і натискати кнопку "пуск ракети" будуть теж в Україні, а куда вона поцілить, то вже до виробника
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости