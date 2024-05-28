Украина сможет использовать F-16 и другое оружие, переданное Бельгией, только на своей территории, - премьер де Кроо
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Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что 30 истребителей F-16, которые его страна передаст Украине, можно будет использовать только на украинской территории. Это касается и другого вооружения, предусмотренного соглашением по безопасности.
Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Де Кроо, условия использования предоставленного оружия четко прописаны в подписанном соглашении по безопасности между Бельгией и Украиной.
"Все, что входит в наше соглашение, украинские Вооруженные силы могут использовать на украинской территории", - подчеркнул премьер Бельгии.
Ранее сообщалось, что Бельгия намерена передать Украине 30 истребителей F-16. Первые самолеты поступят в Украину до конца 2024 года, а поставка всех обещанных истребителей ожидается до 2028 года.