Украина имеет полное право на удары по территории России западным оружием, - премьер Чехии Фиала
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на České noviny
Чешский премьер считает логичным возможность Украины бить по военным объектам на территории России.
"Украина как страна, подвергшаяся нападению, имеет полное право использовать все возможности для своей защиты", - сказал Фиала.
Также премьер отметил, что ситуация на фронте сейчас непростая, поэтому вопрос помощи для Украины нужно решать быстрее.
Удары западным оружием по территории РФ
Большинство стран НАТО не поддерживают удары Украины западным оружием по территории РФ. О соответствующей позиции неоднократно заявляли, в частности, США. Недавно представитель Госдепа США Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон не поощряет и не делает возможным нанесение ударов Украиной из американского оружия по территории РФ. Однако Украина самостоятельно принимает решение, как ей использовать оружие собственного производства.
Против ударов Украины по РФ западным оружием также и Италия и Германия.
В то же время Великобритания разрешила Украине бить своим оружием по целям на территории РФ. Соответствующее разрешение предоставила и Швеция, а также Чехия, страны Балтии и Финляндия.