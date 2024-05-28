Главе российского банка Арефьеву, вводящему "рублевую зону" во временно захваченных регионах Украины, сообщено о подозрении, - СБУ

Служба безопасности собрала доказательную базу на председателя правления российского ЦМРБанка Руслана Арефьева, финансирующего войну РФ против Украины.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, по указанию Кремля и Центробанка РФ, фигурант вводит так называемую "рублевую зону" во временно захваченных регионах Украины. С этой целью Арефьев, при поддержке местных сторонников, РФ открыл более 200 отделений российского банка в Крыму, Донецке и Луганске.

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После захвата левобережной части Херсонщины и части Запорожской области фигурант организовал там создание еще 27 "филиалов" оккупационного финучреждения. В основном, открытие банков происходило на базе захваченных отделений местных украинских финучреждений. Таким образом агрессор пытается сделать все наличные и электронные расчеты на временно неподконтрольных Украине территориях в российских рублях.

В СБУ сообщили, что оккупационные структуры ЦМРБанка также участвуют в финансировании подразделений российских войск, воюющих против Сил обороны. Больше всего это касается выплаты "зарплат" оккупантам и покрытия затрат на их "расквартирование". Также на отделение кремлевского финучреждения максимально заведены все банковские расчеты местных оккупационных администраций РФ.

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На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Арефьеву о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к тяжелым последствиям).

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленника к ответственности.

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