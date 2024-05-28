ГБР выясняет, можно ли было избежать прорыва оккупантов на Харьковщине, вопрос фортификаций также рассматривается, - спикер Сапьян
Об этом заявила спикер Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Україна.
Прорыв врага на Харьковщине
Как напомнила Сапьян, 10 мая враг сумел прорвать первый эшелон обороны, что позволило ему захватить несколько населенных пунктов вдоль линии границы с Россией, а также нанести потери Вооруженным силам Украины (ВСУ) и мирному населению.
Уголовные производства
Сейчас ГБР вместе с Генеральным штабом, Службой безопасности Украины (СБУ), а также подразделениями "Харків" и "Хортиця" выясняют все обстоятельства. Все события восстанавливаются поминутно. В частности были открыты уголовные производства по предварительным квалификациям относительно:
- самовольного оставления поля боя;
- небрежного отношения к военной службе.
Уже после выяснения всех обстоятельств будет известно, могли ли Силы обороны избежать вражеского прорыва и кто должен нести за это ответственность.
По словам спикера ГБР, вопрос возведения фортификаций также рассматривается.
"С одной стороны, мы говорим о самовольном оставлении поля боя, с другой - о халатном отношении к военной службе. Во время проведения следственных действий, опроса и проведения экспертиз выясняются и эти обстоятельства, в том числе, почему не было надлежащих фортификационных сооружений", - добавила она.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что территориальное управление ГБР в Полтаве изымает ряд секретных военных документов в рамках уголовного производства, открытого по фактам прорыва российскими оккупантами государственной границы в Харьковской области в мае 2024 года.
В 125-й отдельной бригаде ТрО отвергали обвинения: Силы обороны были готовы к наступлению и с позиций никто не отступал.
На третий день массированного наступления оккупантов, 13 мая был заменен командующий ОТГВ "Харків". Им стал генерал Михаил Драпатый вместо Юрия Галушкина. Драпатый также остается в должности заместителя начальника Генштаба ВСУ.