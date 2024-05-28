Более 12 тыс. детей из Луганщины планируют отправить оккупанты на перевоспитание в летние лагеря РФ, - Центр нацсопротивления
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, такой план озвучил местный российский ставленник Леонид Пасечник. В так называемых детских лагерях маленькие украинцы в течение 21 дня будут проходить пропагандистскую подготовку на "великоросса".
В ЦНС сообщают, что занятия детям будут проводить, в частности, "герои СВО".
"Привлечение кремлевских боевиков к воспитательным процессам молодого поколения на России и временно оккупированных ею землях - это очень распространенная практика. Заметим, во время таких занятий уже фиксировались случаи физического насилия и сексуальных домогательств.
Оккупанты всеми силами пытаются скрывать эти факты, но неравнодушные граждане фиксируют эти преступления и передают Центру национального сопротивления, чтобы в будущем привлечь преступников к ответственности", - рассказали в ЦНС.
Напомним, ранее сообщалось, что пропавшим в результате войны России против Украины считается 2021 ребенок.