Швецию просили приостановить планы по поставкам Gripen Украине, - министр обороны Йонсон
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Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что некоторые страны просили Стокгольм повременить с отправкой истребителей Gripen Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Aftonbladet.
По словам Йонсона, страны, входящие в коалицию ПВО, просили Швецию подождать с поставкой Gripen.
"Это связано с тем, что сейчас основное внимание уделяется внедрению системы F-16", - пояснил министр.
Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия пообещали Украине предоставить самолеты F-16.
"Мы никоим образом не исключаем, что в дальнейшем это (поставка Gripen. - Ред.) может стать актуальным, но сейчас основное внимание украинской стороны сосредоточено на выполнении программы F-16", - добавил Йонсон.