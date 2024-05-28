Швецию просили приостановить планы по поставкам Gripen Украине, - министр обороны Йонсон

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что некоторые страны просили Стокгольм повременить с отправкой истребителей Gripen Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Aftonbladet.

По словам Йонсона, страны, входящие в коалицию ПВО, просили Швецию подождать с поставкой Gripen.

"Это связано с тем, что сейчас основное внимание уделяется внедрению системы F-16", - пояснил министр.

Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия пообещали Украине предоставить самолеты F-16.

"Мы никоим образом не исключаем, что в дальнейшем это (поставка Gripen. - Ред.) может стать актуальным, но сейчас основное внимание украинской стороны сосредоточено на выполнении программы F-16", - добавил Йонсон.

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