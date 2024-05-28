Новости

Швецию просили приостановить планы по поставкам Gripen Украине, - министр обороны Йонсон

33 33181
Швецію просять призупинити постачання Gripen
Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что некоторые страны просили Стокгольм повременить с отправкой истребителей Gripen Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Aftonbladet.

По словам Йонсона, страны, входящие в коалицию ПВО, просили Швецию подождать с поставкой Gripen.

"Это связано с тем, что сейчас основное внимание уделяется внедрению системы F-16", - пояснил министр.

Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия пообещали Украине предоставить самолеты F-16.

"Мы никоим образом не исключаем, что в дальнейшем это (поставка Gripen. - Ред.) может стать актуальным, но сейчас основное внимание украинской стороны сосредоточено на выполнении программы F-16", - добавил Йонсон.

Смотрите также: Чехия передала Украине первый тренажер истребителя F-16. ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Yuri I 0e5ec1af
    О, навіть толерантних шведів заіпала ця Салівансько-Шольцівська куколдія. Самі Ф16 не дають та ще й іншим заважають.
  • kergudu barbambiya
    Шведи виробляють "Гріпени" самостійно, а тому їм не треба питати ні в кого дозволу, щоб їх поставити Україні.
    Але якби таке сталося, то іншим партньорам було б дуже невдобно за своє зволікання. Тому шведам зробили пальчиком "ай-я-яй".

  • Алекс Скела
    Правильно!
    Недайбі, Україна не те що переможе росію, ба навіть почне гнати ворога поперед себе зі своєї землі!
    Ставимося з розумінням! (с)
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости