На юге Силы обороны за сутки ликвидировали 216 оккупантов и 35 единиц вооружения и военной техники россиян

Силы обороны Юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. За сутки уничтожено 216 оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны Юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 216 человек.

Также россияне потеряли 35 единиц вооружения и военной техники, в частности:

4 танка;

5 пушек;

2 миномета;

16 единиц автобронетехники;

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2 БПЛА;

1 станция РЭБ;

1 спутниковая система "Starlink";

4 лодки.

Кроме того, украинские защитники уничтожили 3 наблюдательных пункта и 1 место хранения боеприпасов.

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