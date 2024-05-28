Пора пересмотреть ограничения по применению Украиной западного оружия против целей в РФ, - президент Латвии Ринкевичс
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью CNN.
"То, что мы видим, - следствие нашей неспособности предоставить Украине оружие и наложения ограничений на то, как Украина может его применять - для ударов по территории России. Мы говорим не о гражданских, а о легитимных военных целях", - сказал Ринкевичс.
Ринкевичс отметил, что согласен со словами генсека НАТО относительно того, что пришло время пересмотреть возложенные на Украину ограничения по применению Киевом предоставленного ей оружия.
Он подчеркнул, что не видит "ни одной прагматической рациональной причины не позволить Украине использовать предоставленное оружие против России способом, который будет наиболее эффективным".
"Оценки, что Россия в ответ может начать какую-то эскалацию, основываются на не очень четких оценках реальной ситуации. Почему? Потому что Россия уже начала эскалацию", - сказал президент Латвии, добавив, что его страна не накладывает ограничений по применению оружия, которое передает Украине.
Удары западным оружием по территории РФ
Большинство стран НАТО не поддерживают удары Украины западным оружием по территории РФ. О соответствующей позиции неоднократно заявляли, в частности, США. Недавно представитель Госдепа США Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон не поощряет и не делает возможным поражение Украиной из американского оружия по территории РФ. Однако Украина самостоятельно принимает решение, как ей использовать оружие собственного производства.
Против ударов Украины по РФ западным оружием также и Италия и Германия.
В то же время Великобритания разрешила Украине бить своим оружием по целям на территории РФ. Соответствующее разрешение предоставила и Швеция, а также Чехия, страны Балтии и Финляндия.