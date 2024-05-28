Россия привлекает африканских наемников в ряды армии РФ денежной выплатой в $2000, - ГУР МО

Российская Федерация значительно активизировала кампанию по набору иностранных наемников для войны против Украины. Речь идет о рекрутинге живой силы в центральной Африке, в частности - в Руанде, Бурунди, Конго и Уганде.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

Как отмечается, вербовкой африканцев для их участия в "мясных" штурмах на украинской земле занимается специально созданное подразделение министерства обороны России.

Наемников заманивают стартовой денежной выплатой в размере 2000 долларов за подписание контракта, обещают ежемесячное обеспечение в 2200 долларов, медицинское страхование, а также - российский паспорт для солдата и членов его семьи.

Также читайте: РФ бросила на взятие Волчанска подразделения "Африканского корпуса", - британская разведка

Напомним, ранее наемники из Непала, завербованные Москвой на войну против Украины, массово дезертировали из оккупационной армии из-за многочисленных потерь и жестокого отношения российских полевых командиров.