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Россия привлекает африканских наемников в ряды армии РФ денежной выплатой в $2000, - ГУР МО

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Найманці з Африки в армії РФ
Российская Федерация значительно активизировала кампанию по набору иностранных наемников для войны против Украины. Речь идет о рекрутинге живой силы в центральной Африке, в частности - в Руанде, Бурунди, Конго и Уганде.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

Как отмечается, вербовкой африканцев для их участия в "мясных" штурмах на украинской земле занимается специально созданное подразделение министерства обороны России.

Наемников заманивают стартовой денежной выплатой в размере 2000 долларов за подписание контракта, обещают ежемесячное обеспечение в 2200 долларов, медицинское страхование, а также - российский паспорт для солдата и членов его семьи.

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Напомним, ранее наемники из Непала, завербованные Москвой на войну против Украины, массово дезертировали из оккупационной армии из-за многочисленных потерь и жестокого отношения российских полевых командиров.

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Топ комментарии

  • Gary Grant
    Навіщо,якщо є 45 річний тракторист Степан з трьома грижами. Це ж не 25 річний бугай-синок прокурора чи судді на Мерседесі.
  • Підлога Маккартні
    А как мы тогда дороги будет строить и мясо на шашлыки мариновать?
  • Ihor Opatsa
    А чому ми не наймаємо профі?! ...
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