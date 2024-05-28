Украина имеет право защищаться всеми возможными способами, - министр обороны Латвии Спрудс

Латвия поддерживает все действия Украины, которые направлены на защиту своего государства и его независимости.

Об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, очень важна дальнейшая военная поддержка Украины, в частности предоставление Киеву систем ПВО.

Спрудс отметил, что необходимо развернуть активные возможности коалиции по предоставлению Украине дронов.

Касаясь вопроса нанесения ударов по России западным оружием министр обороны Латвии отметил, что Украина имеет право защищаться "всеми возможными способами". Поэтому его страна поддерживает все действия Украины, которые имеют целью защитить свое государство и его независимость.

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По словам Спрудса, в эти критические дни Украина нуждается в более быстрой помощи, поэтому Рига и другие страны Балтии призывают европейских партнеров гораздо быстрее оказать практическую помощь Киеву, особенно системы противовоздушной обороны.

Переговоры с РФ

Латвийский министр отметил, что российский диктатор Владимир Путин уже некоторое время пытается вести какие-то "переговоры", но Запад должен понимать, что имеет дело с военным преступником.

Следовательно, в этом вопросе надо концентрироваться не на разговорах с Путиным, а на военной помощи Украине.

"Мы должны вести переговоры с позиции силы, а не слабости, с позиции украинской силы, а также силы ЕС и США, которые помогают Украине", - добавил Спрудс.

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