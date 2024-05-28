Суд взял под стражу должностное лицо Одесского ТЦК, который через систему "Оберіг" сделал "непригодными" 138 уклонистов
Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что следственный судья удовлетворил ходатайство правоохранителей, назначив подозреваемому военному меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 242 240 гривен.
По версии следствия, военнослужащий Приморского РТЦК и СП в г. Одессе, имея право доступа к системе "Оберіг", противоправно обеспечил несанкционированное внесение изменений в учетных карточках 138 военнообязанных лиц.
Во время судебного разбирательства чиновника ТЦК не задерживали. Он может обжаловать решение суда, пока оно не вступило в силу.
Напомним, ранее в Государственном бюро расследований сообщили, что схема уклонения от мобилизации, в которую был вовлечен фигурант расследования, начала действовать в июле 2023 года.
Известно о 138 военнообязанных, которых он фиктивно сделал непригодными для военной службы.