Суд взял под стражу должностное лицо Одесского ТЦК, который через систему "Оберіг" сделал "непригодными" 138 уклонистов

Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения должностному лицу Приморского районного ТЦК и СП, который организовал масштабный механизм заработка на мужчинах, которые хотят избежать мобилизации.

Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что следственный судья удовлетворил ходатайство правоохранителей, назначив подозреваемому военному меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 242 240 гривен.

По версии следствия, военнослужащий Приморского РТЦК и СП в г. Одессе, имея право доступа к системе "Оберіг", противоправно обеспечил несанкционированное внесение изменений в учетных карточках 138 военнообязанных лиц.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Предлагала мужчинам заключить фиктивный брак с многодетными женщинами и женщинами с инвалидностью: задержан организатор схемы для уклонистов. ФОТОрепортаж

Во время судебного разбирательства чиновника ТЦК не задерживали. Он может обжаловать решение суда, пока оно не вступило в силу.

Напомним, ранее в Государственном бюро расследований сообщили, что схема уклонения от мобилизации, в которую был вовлечен фигурант расследования, начала действовать в июле 2023 года.

Известно о 138 военнообязанных, которых он фиктивно сделал непригодными для военной службы.

Читайте также: К трем годам тюрьмы приговорили двух мужчин на Харьковщине за уклонение от мобилизации