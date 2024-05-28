В бою против оккупантов погиб лейтенант ССО Константин Михальчук (Генерал)

27 мая в боях с российскими оккупантами на Харьковщине погиб лейтенант ССО Константин Михальчук (Генерал).

Об этом в Facebook сообщил глава рекрутинговой организации Lobby X Владислав Грезев, передает Цензор.НЕТ.

"Мы познакомились с Костей (справа на фото) в начале марта 2022 года в Ирпене. Я тогда помогал с эвакуацией гражданских, а Костя с его группой заходили в тыл врага работать.

С того момента мы начали дружить, я всячески начал помогать обеспечением группе, в которой был Костя. Позже после боев за Северодонецк Костя возглавил группу из-за ранения командира, об этой истории в частности Костя рассказал журналистам, ссылку дам в комментарий. Костя был очень светлым человеком. Веселым и с хорошим чувством юмора, армейского юмора. Всегда заботился о своем личном составе, это для него был приоритет №1. Был разнопрофильным специалистом военного дела от управления дронами до взрывотехники", - рассказал Грезев.

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Константин Михальчук стал на защиту Украины еще в 2014 году. Тогда в составе 95 ОШБр, а затем с 2015 уже в составе 8-го полка ССО.

"Костя прошел путь от разведчика до командира группы. Одним из первых прошел Q-курс спецназовца. Недавно занял должность инженера отряда и готовился после этой ротации возглавить роту. Костя вел за собой и ему доверяли. Он действительно был неравнодушным человеком и всегда искал выход как можно несмотря на все армейские сложности сделать то, что надо", - добавил он.

У Константина Михальчука остались жена и сын, который в этом году пойдет в 1 класс.

Помочь семье воина можно по ссылке.

С защитником попрощаются в четверг.

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