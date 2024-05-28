В харьковском "Эпицентре" разобрали примерно половину завалов. Спасатели подошли к очагу попадания, - Синегубов

В Харькове продолжается разбор завалов гипермаркета "Эпицентр", по которому 25 мая российские оккупанты ударили управляемыми авиабомбами. Сейчас разобрано около 50% завалов. Ожидается, что работы по ликвидации последствий вражеской атаки продлятся еще несколько суток.

Об этом в эфире телемарафона рассказал руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Синегубова, около половины завалов в харьковском "Эпицентре" уже разобрали. Он добавил, что спасатели подошли к эпицентру попадания вражеских авиабомб.

"Около 50% завалов гипермаркета разобрано... Мы фактически подошли к эпицентру попадания. Учитывая, что температура горения была высокой, нам приходится фактически просеивать все, что мы находим, чтобы, возможно, идентифицировать останки погибших", - заявил руководитель ОГА.

Синегубов отметил, что сейчас известно о 18 погибших в результате вражеского обстрела гипермаркета.

"Сейчас идентифицировано 16 тел погибших. Еще одно тело нашли. То есть, у нас погибших 18 человек. Однако, пока еще последнее тело не идентифицировано. Последнее тело было идентифицировано - это мужчина 38-ми лет, отец мальчика, который сдавал тест ДНК, и, к сожалению, оказалось, что его отец погиб в этом строительном гипермаркете", - сказал Синегубов.

Чиновник добавил, что работы по ликвидации последствий атаки россиян по "Эпицентру" продлятся еще несколько суток.

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Российский удар по "Эпицентру" в Харькове

Днем 25 мая российские захватчики нанесли удар по Харькову: сбросили две авиабомбы на "Эпицентр". В результате обстрела начался пожар на площади 15 тысяч кв.м. Сейчас известно о 18 погибших.

Утром 26 мая глава МВД Игорь Клименко сообщил, что пожар в "Эпицентре" в Харькове ликвидировали. По данным МВД, 16 человек по состоянию на утро считались без вести пропавшими.

27 мая в Харькове объявили днем траура по погибшим в результате удара РФ по строительному гипермаркету.

Цензор.НЕТ также информировал, что 8-летний сын пропавшего без вести сотрудника харьковского "Эпицентра" сдал образцы ДНК для экспертизы.