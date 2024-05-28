Новости

Юношам, которые не стали на военный учет, будут присылать повестки. Это не мобилизация, - Сухопутные войска

6 56226
мобілізація,тцк
Гражданам 17 лет, которые не стали на военный учет, будут присылать повестки. Это не имеет отношения к мобилизационным мероприятиям.

Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"В соответствии со статьей 14 Закона "О военной обязанности и военной службе" ежегодно в течение января - марта берутся на учет граждане Украины мужского пола, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет. Взятие граждан Украины на военный учет призывников осуществляется в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки по месту жительства", - говорится в сообщении.

Там отметили, что для постановки на военный учет призывников граждане Украины обязаны лично прибыть в соответствующий районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки в срок, определенный в повестке, и подать необходимые документы, перечень которых устанавливается Министерством обороны Украины.

"Юноши, которые по определенным причинам не стали на военный учет, оповещаются по месту регистрации с помощью повесток, для прибытия в ТЦК и постановки на военный учет.

Постановка на военный учет не имеет отношения к мобилизационным мероприятиям, которые продолжаются", - добавили в Сухопутных войсках.

Читайте: Кабмин утвердил новую форму военного билета

Топ комментарии

  • Hrysha Hlyba 7474e929
    ви, навіть не уявляєте, як це мотивує випускників хлопчиків, та дівчаток, абітурієнток медичних вузів, залишитися в україні.
    а, ще чекаємо, як прикордонники будуть виконувати злочинні накази, та не випускати дітей до 18 років.
    все робиться навмисно.
    таке враження, що кацапи вже захопили україну.
    ось він, тотальний реванш медведчука портнова, сдупо та ригів.
  • товарищ Маузер 2
    надсилайте одразу в дитячі садочки......
  • Светлана Круп
    Йде повне знищення країни Антимайданом під псевдо-патріотичними лозунгами. Закінчиться ця "країна мрій" зеленої шобли випаленою пустелею.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости