Юношам, которые не стали на военный учет, будут присылать повестки. Это не мобилизация, - Сухопутные войска

Гражданам 17 лет, которые не стали на военный учет, будут присылать повестки. Это не имеет отношения к мобилизационным мероприятиям.

Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"В соответствии со статьей 14 Закона "О военной обязанности и военной службе" ежегодно в течение января - марта берутся на учет граждане Украины мужского пола, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет. Взятие граждан Украины на военный учет призывников осуществляется в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки по месту жительства", - говорится в сообщении.

Там отметили, что для постановки на военный учет призывников граждане Украины обязаны лично прибыть в соответствующий районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки в срок, определенный в повестке, и подать необходимые документы, перечень которых устанавливается Министерством обороны Украины.

"Юноши, которые по определенным причинам не стали на военный учет, оповещаются по месту регистрации с помощью повесток, для прибытия в ТЦК и постановки на военный учет.



Постановка на военный учет не имеет отношения к мобилизационным мероприятиям, которые продолжаются", - добавили в Сухопутных войсках.

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