Telegram стал основным инструментом для распространения российской дезинформации в ЕС, - BNN Bloomberg

Приложение Telegram стало ключевым оружием российской пропаганды для распространения дезинформации, направленной на подрыв поддержки Украины в Европе. В последнее время сотрудники российской разведки используют его для вербовки мелких преступников для осуществления диверсий в ЕС.

Для распространения фейков используется ключевое преимущество Telegram: он практически неподотчетен.

"Дезинформация распространяется в Telegram открыто и абсолютно бесконтрольно, - заявила Bloomberg премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Типичная пророссийская пропагандистская кампания опирается на ряд онлайн-технологий. К ним относятся посты в социальных сетях, статьи в государственных СМИ, сфабрикованные новости, имитирующие вид легитимных веб-сайтов, и анонимные комментарии на реальных сайтах. Telegram функционирует как центральный узел в этой системе, который пропагандистские группы используют для распространения своего контента в активных социальных сообществах с целью донесения своих нарративов до более широкой аудитории, отмечает издание.

Евросоюз недавно расширил свои полномочия по борьбе с незаконным и вредоносным контентом, пытаясь помешать злоумышленникам распространять дезинформацию перед европейскими выборами. Но в отношении Telegram, эти меры оказываются не слишком эффективными - реальные инструменты применяются только к платформам с более чем 45 миллионами активных пользователей в Европе. У Telegram, как отмечают его владельцы, 41 миллион. Показатели Telegram ниже порога, необходимого для введения строгих обязательств согласно основному закону ЕС о цифровых услугах, который вступил в силу в феврале.

С крупных платформ ЕС может взимать штрафы в размере до 6% от годового объема продаж, если обнаружит нарушения - или запретить повторным нарушителям въезд в ЕС. Эти правила охватывают, в частности, Facebook Meta Platforms Inc., YouTube Alphabet Inc. и TikTok ByteDance Ltd.

Согласно внутренней оценке ЕС, с которой ознакомилось агентство Bloomberg, основными темами дезинформационных усилий России являются война с Украиной, конфликт на Ближнем Востоке, иммиграция, изменение климата и предстоящие выборы в Европейский парламент. По этим пяти темам количество материалов из непроверенных источников на всех онлайн-платформах на начало мая выросло более чем в два раза, тогда как в начале года их количество составляло менее 20 000 в день, говорится в исследовании.

