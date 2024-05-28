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Нет никаких признаков того, что Путин хочет прекратить войну против Украины. Напротив, мы видим усиление, - Столтенберг

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Наразі немає ознак готовності РФ припинити війну – Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался относительно заявлений диктатора РФ Владимира Путина о мирных переговорах. По словам генсека НАТО, пока не наблюдается никаких признаков готовности руководителя России к прекращению войны против Украины.

Об этом Столтенберг заявил перед заседанием Совета министров иностранных дел Европейского Союза в формате министров обороны в Брюсселе, пишет "Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.

"Эта война может закончиться завтра, если Россия прекратит эту войну и президент Путин прекратит атаковать Украину. Проблема в том, что мы не видим никаких признаков, что он планирует закончить войну. Наоборот, мы видим усиление", - сказал генсек НАТО.

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Относительно возможных мирных переговоров в будущем Столтенберг отметил, что только "украинцы должны решать, какие условия для них являются приемлемыми". Также он отметил, что то, что происходит "за столом переговоров тесно связано с ситуацией на поле боя". Поэтому, по словам Столтенберга, НАТО должно оказывать военную поддержку Киеву, чтобы продемонстрировать Путину, что он не сможет победить Украину.

"Мы считаем, что то, что происходит вокруг переговоров тесно связано с ситуацией на поле боя. Поэтому, если мы хотим в итоге получить договоренности, где Россия признает, что Украина должна выстоять как суверенное независимое государство в Европе, то единственный способ достичь этого - оказать военную поддержку Украине, чтобы продемонстрировать президенту Путину, что он не победит на поле боя", - заявил генсек НАТО.

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Ранее генсек НАТО Столтенберг заявил, что за последние месяцы союзники не поставили Украине то, что обещали.

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Топ комментарии

  • Валентин Коваль 7c749467
    Яке припинення? -- лізуть шо таракани
  • Светлана Круп
    Цього гундоса вже навіть упороті зебіли не переоберуть. Єдиний варіант - повальна фальсифікація виборів (через Дію, напр.), або заміна Дєрьмаком гундоса на "нове обличчя" - Притулу чи хто там популярний. Але я поки що не бачу, щоб розкручували заміну гундосу.
  • Міша e30fb3a6
    висновок один, американці не хочуть третьої світової, хоча вона вже йде, але її зареречують там, бо хочуть обмежитися у цьому світовому протистоянні,у переділі світу, що йде, лише торговими війнами з Китаєм
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