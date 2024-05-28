Нет никаких признаков того, что Путин хочет прекратить войну против Украины. Напротив, мы видим усиление, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался относительно заявлений диктатора РФ Владимира Путина о мирных переговорах. По словам генсека НАТО, пока не наблюдается никаких признаков готовности руководителя России к прекращению войны против Украины.

Об этом Столтенберг заявил перед заседанием Совета министров иностранных дел Европейского Союза в формате министров обороны в Брюсселе, пишет "Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.

"Эта война может закончиться завтра, если Россия прекратит эту войну и президент Путин прекратит атаковать Украину. Проблема в том, что мы не видим никаких признаков, что он планирует закончить войну. Наоборот, мы видим усиление", - сказал генсек НАТО.

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Относительно возможных мирных переговоров в будущем Столтенберг отметил, что только "украинцы должны решать, какие условия для них являются приемлемыми". Также он отметил, что то, что происходит "за столом переговоров тесно связано с ситуацией на поле боя". Поэтому, по словам Столтенберга, НАТО должно оказывать военную поддержку Киеву, чтобы продемонстрировать Путину, что он не сможет победить Украину.

"Мы считаем, что то, что происходит вокруг переговоров тесно связано с ситуацией на поле боя. Поэтому, если мы хотим в итоге получить договоренности, где Россия признает, что Украина должна выстоять как суверенное независимое государство в Европе, то единственный способ достичь этого - оказать военную поддержку Украине, чтобы продемонстрировать президенту Путину, что он не победит на поле боя", - заявил генсек НАТО.

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Ранее генсек НАТО Столтенберг заявил, что за последние месяцы союзники не поставили Украине то, что обещали.