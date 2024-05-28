ВСУ как минимум 1 раз использовали Рatriot над территорией РФ. Из-за этого Германия и США угрожали остановить поставки ракет, - Bild
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Силы обороны один раз применили немецкий Patriot по своему усмотрению из-за чего Германия и США угрожали остановить поставки ракет для системы ПВО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Bild.
Издание отмечает, что в то время как Россия выпускает почти 5000 снарядов на Харьков в день, Украине не разрешено выстрелить ни одним западным снарядом по территории РФ.
"Украине также не разрешено использовать западные ПВО против российских самолетов - ей приходится ждать, пока бомбардировщики выпустят свои крылатые ракеты и они уже пролетят над украинской территорией, чтобы бороться с ними.
По данным Bild, украинская армия как минимум один раз применяла систему Patriot из Германии для самостоятельных действий. Реакция: гневные звонки из Берлина и Вашингтона и угрозы прекратить поставки зенитных ракет, если такое повторится", - пишет издание.