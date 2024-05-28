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ВСУ как минимум 1 раз использовали Рatriot над территорией РФ. Из-за этого Германия и США угрожали остановить поставки ракет, - Bild

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Силы обороны один раз применили немецкий Patriot по своему усмотрению из-за чего Германия и США угрожали остановить поставки ракет для системы ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Bild.

Издание отмечает, что в то время как Россия выпускает почти 5000 снарядов на Харьков в день, Украине не разрешено выстрелить ни одним западным снарядом по территории РФ.

"Украине также не разрешено использовать западные ПВО против российских самолетов - ей приходится ждать, пока бомбардировщики выпустят свои крылатые ракеты и они уже пролетят над украинской территорией, чтобы бороться с ними.

По данным Bild, украинская армия как минимум один раз применяла систему Patriot из Германии для самостоятельных действий. Реакция: гневные звонки из Берлина и Вашингтона и угрозы прекратить поставки зенитных ракет, если такое повторится", - пишет издание.

Также читайте: Нидерланды вместе с партнерами планируют как можно быстрее собрать систему Patriot и передать ее Украине, - министр обороны Оллонгрен

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Топ комментарии

  • Olena Teslenko
    Тварі! Ну, чекайте коли рашка разом з собою дійсно не перетворить світ на ядерний попіл! Мабуть він вже цього заслуговує! І почнеться нова цивілізація!
  • Светлана Круп
    Ойе я розумію - союзники, рівня бог! "Посмієте вдарити по ворогові - залишимо вас на знищення без ракет ППО!"
  • Erica Si
    А чего ж россии не воевать. Бейте по Украине, по жилым домам, по типографии, по электростанциям и газосховыщам. И знайте, что в ответ ничего не прилетит. Партнеры не позволят по вам в ответ бить. Не позволят уничтожать ваши военные объкты. Так что вперед!
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