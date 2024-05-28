Столтенберг об ударах по территории РФ: Украинцам будет сложно защищаться, если они не смогут поражать военные объекты по ту сторону границы

Согласно международному праву, Украина имеет право на самозащиту, которое предусматривает и нанесение ударов по легитимным военным целям внутри России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед заседанием Совета министров иностранных дел ЕС в формате министров обороны в Брюсселе.

"Мы должны помнить, что происходит. Это - агрессивная война. Россия напала на другую страну. И Украина, согласно международному праву, имеет право на самооборону, на самозащиту. И право на самооборону включает в себя также нанесение ударов по целям за пределами Украины, по легитимным военным целям внутри России. И это особенно актуально сейчас", - отметил генсек.

Как подчеркнул Столтенберг, наиболее тяжелые боевые действия сейчас происходят в Харьковской области, вблизи украинско-российской границы. И часть границы - это фактически линия фронта.

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Генсек НАТО отметил, что украинцам будет "очень сложно защищаться, если они не смогут поражать военные объекты по ту сторону границы".

"Это могут быть ракетные установки. Это может быть артиллерия. Это могут быть аэродромы, которые используются для нападения на Украину. И если Украина не сможет поражать эти военные объекты, ей будет гораздо труднее защищаться", - добавил он.

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Удары западным оружием по территории РФ

Большинство стран НАТО не поддерживают удары Украины западным оружием по территории РФ. О соответствующей позиции неоднократно заявляли, в частности, США. Недавно представитель Госдепа США Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон не поощряет и не делает возможным поражение Украиной из американского оружия по территории РФ. Однако Украина самостоятельно принимает решение, как ей использовать оружие собственного производства.

Против ударов Украины по РФ западным оружием также и Италия и Германия.

В то же время Великобритания разрешила Украине бить своим оружием по целям на территории РФ. Соответствующее разрешение предоставила и Швеция, а также Чехия, страны Балтии и Финляндия.