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Рассылка повесток через "Резерв+" пока не планируется, - Минобороны

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Міноборони запустило додаток "Резерв+"
В Министерстве обороны Украины рассказали, будут ли рассылать повестки через мобильное приложение "Резерв+".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

"Сейчас работа над таким функционалом не ведется. Потому что нет законодательного решения на любом уровне. Поэтому повестки через приложение "Резерв+" не рассылаются. И пока не планируются", - заявила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Напоминаем, "Резерв+" - мобильное приложение для военнообязанных, призывников и резервистов, которое позволит обновить свои учетные данные онлайн в реестре "Оберіг".

Ранее в Минобороны анонсировали, что в "Резерв+" появится военно-учетный документ, который будет иметь такую же юридическую силу, как бумажный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Резерв+" планируют добавить функцию электронных направлений на ВВК, - Минобороны

Топ комментарии

  • Vadym 3930b8e6
    Поки що))))
  • Alex Nosov dd1cb531
    Нашей власти поверить все равно что себя пальцем в****ть. Знакомый пошел в ТЦК обновить данные а ему штраф 17000 выписали за то что он приписное не обменял на военный билет вовремя
  • Alex Nosov dd1cb531
    Помню как говорили что и водительские удостоверения не будут отбирать и что счета не будут блокировать. Ага. Теперь говорят что недвижимость не будут отбирать. Ну умные люди знающие в каком государстве они живут уже начали закрывать свои счета в банках, распродавать или переписывать на третих лиц свое имущество чтобы их больше ничего с етим государством не связывало
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