Рассылка повесток через "Резерв+" пока не планируется, - Минобороны

В Министерстве обороны Украины рассказали, будут ли рассылать повестки через мобильное приложение "Резерв+".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

"Сейчас работа над таким функционалом не ведется. Потому что нет законодательного решения на любом уровне. Поэтому повестки через приложение "Резерв+" не рассылаются. И пока не планируются", - заявила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Напоминаем, "Резерв+" - мобильное приложение для военнообязанных, призывников и резервистов, которое позволит обновить свои учетные данные онлайн в реестре "Оберіг".

Ранее в Минобороны анонсировали, что в "Резерв+" появится военно-учетный документ, который будет иметь такую же юридическую силу, как бумажный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Резерв+" планируют добавить функцию электронных направлений на ВВК, - Минобороны