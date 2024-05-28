На чешскую инициативу по закупке артснарядов для Украины собрали более 1,6 млрд евро, - Шмыгаль
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Шмыгаля.
Премьер прибыл в Прагу по приглашению премьер-министра Чехии Петра Фиалы для участия в широкой рабочей встрече относительно потребностей Украины совместно с лидерами Польши, Латвии, Дании, Нидерландов, представителя США.
Во время двусторонней встречи собеседники обсудили реализацию артиллерийской инициативы, на которую собрано уже более 1,6 миллиардов евро.
"Среди тем разговора - совместные производства в сфере ОПК, объединение усилий по усилению давления на Россию. Санкции, конфискация российских активов, формула мира, актуальные вопросы сотрудничества. Для нас важно, чтобы боеприпасы поступали вовремя, системно и согласно графику уже с июня. Проговорили также возможность использования оружия партнеров для защиты на территории агрессора. Благодарен господину Премьер-министру за поддержку в этом вопросе", - отметил Шмыгаль.
Чешская инициатива по закупке снарядов для Украины
Как сообщалось, чешскую инициативу по закупке боеприпасов в странах за пределами ЕС представил в начале февраля премьер-министр Чехии Петр Фиала на саммите ЕС.
Позже чешский президент Петр Павел на Мюнхенской конференции по безопасности сказал о возможности закупки для украинцев в третьих странах 800 тысяч единиц амуниции.
Советник по вопросам национальной безопасности Чехии Томаш Пояр заявлял ранее, что первые поставки боеприпасов, закупленных в рамках чешской инициативы, Украина должна получить не позднее июня.