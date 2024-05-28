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Легитимная власть в Украине - Верховная Рада и ее председатель, - Путин

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путін
Российский диктатор Владимир Путин считает, что сейчас легитимной властью в Украине является Верховная Рада и ее председатель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Строго говоря, только по предварительной оценке, единственной легитимной властью остается парламент и председатель Рады. Ну а так, по большому счету, если бы хотели провести президентские выборы, то надо было бы отменить тогда закон о военном положении - вот и все. И провести выборы. Но не захотели это делать в силу ряда обстоятельств", - сказал Путин журналистам.

Путин отметил, что украинское законодательство говорит о том, что "в период военного положения выборы президента не проводятся, но это не означает, что полномочия пролонгируются". "Об этом в Конституции ничего нет, но это - предварительный анализ", - добавил он.

Ранее Путин заявлял, что по его мнению легитимность президента Украины Владимира Зеленского закончилась и это влияет на формат переговоров в будущем.

Напоминаем, 20 мая 2024 года истек 5-летний срок пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины. Согласно Конституции Украины полномочия президента завершаются в тот день, когда вступает в полномочия следующий президент Украины. В то же время Закон Украины "О правовом режиме военного положения" гласит, что во время военного положения выборы проводиться не могут.

Топ комментарии

  • Харьков Сумской
    Нелегітимного ***** цікавлять проблеми легітимності влади в інших країнах?
  • Василь Довганенко ae825908
    ***** в експерти записалося. Гумний підор!!!
  • And And
    Путін як диктатор, думає, якщо Зелю зняти, Україна посипиться.

    Але Україна не Росія, президент це змінна посада.

    Видно, наскільки у росіян погане розуміння України.
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