Стефанчук о заявлениях Путина о легитимности: в соответствии с Конституцией и законами Украины президентом является Зеленский

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук прокомментировал заявления российского диктатора Владимира Путина относительно легитимности власти в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Стефанчука в фейсбуке.

"Очень хорошо, что на россии начали читать Конституцию Украины. Рекомендовал бы любознательным читателям осваивать текст нашей Конституции не выборочно и обратить внимание на часть 1 статьи 108: "Президент Украины исполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины". В демократических обществах это называется непрерывностью власти. Но эта "непрерывность" не в российском (как "пожизненность"), а в нормальном, демократическом и безопасностном понимании.

Поэтому президентом Украины является и до завершения военного положения будет оставаться Владимир Зеленский. И все это согласно Конституции и законам Украины", - отметил Стефанчук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кто сомневается в легитимности президента Зеленского после 20 мая, пусть подает в Конституционный Суд, - Стефанчук

Напоминаем, президент РФ Владимир Путин заявлял, что по его мнению легитимность президента Украины Владимира Зеленского закончилась и это влияет на формат переговоров в будущем.

Сейчас легитимной властью в Украине Путин считает Верховную Раду и ее председателя.

Напоминаем, 20 мая 2024 года истек 5-летний срок пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины. Согласно Конституции Украины полномочия президента завершаются в тот день, когда вступает в полномочия следующий президент Украины. В то же время Закон Украины "О правовом режиме военного положения" гласит, что во время военного положения выборы проводиться не могут.