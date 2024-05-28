Комитет культуры ПАСЕ признал стирание украинской культурной идентичности элементом российской политики геноцида

Комитет культуры ПАСЕ признал стирание украинской культурной идентичности инструментом войны РФ против Украины и элементом политики геноцида, направленной на уничтожение украинской нации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила член постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Евгения Кравчук (фракция "Слуга народа").

"Только что Комитет по вопросам культуры ПАСЕ в Копенгагене единогласно поддержал мою резолюцию "Противодействие уничтожению культурной идентичности во время войны и мира"", - написала она.

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Как отмечается, среди ключевых положений документа, который будет голосоваться в зале на июньской сессии ПАСЕ:

обеспечить полное возмещение ущерба на основе международного права, в частности, через реституцию, компенсацию, реабилитацию, сатисфакцию и гарантии неповторения разрушений;

повысить осведомленность о том, как пропаганда, колониальные и неоколониальные практики, в частности идеология "русского мира", могут создавать почву для нарушений международного права, в частности, в отношении культурного наследия;

предусмотреть санкции против всех, кто осуществляет или способствует незаконной передаче или торговле артефактами, проводит незаконные раскопки или использует артефакты в собственных целях (выставки, аукционы, научные публикации), а также обеспечить привлечение к ответственности органов власти и причастных государственных учреждений.

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"Резолюция закрепляет, что РФ использует культурные "чистки" как инструмент войны, чтобы отрицать существование другой культурной идентичности и стереть исторические корни, ценности, наследие, литературу, традиции и язык. Такие действия являются военными преступлениями и преступлениями против человечности и свидетельствуют о конкретном геноцидном намерении уничтожить украинскую нацию или по крайней мере ее часть, в частности, путем уничтожения украинской идентичности и культуры. Это часть кампании геноцида, которую РФ проводит против украинского народа", - добавила Кравчук.