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Антикоррупционный суд назначил экс-заместителю руководителя ОП Смирнову меру пресечения в размере 10 млн грн залога

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Следственный судья ВАКС применил меру пресечения в виде 10 млн грн залога к бывшему заместителю руководителя Офиса президента Андрею Смирнову, которого подозревают в незаконном обогащении на 15,7 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Также на подозреваемого возложены следующие процессуальные обязанности:

  • ▫️прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
  • ▫️не отлучаться из города Киева без разрешения детектива, прокурора и суда;
  • ▫️сообщать детективу, прокурору и суду об изменении места своего проживания и места работы;
  • ▫️воздерживаться от общения со свидетелями по делу;
  • ▫️сдать на хранение в соответствующий орган государственной власти свой паспорт/паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Залог должен быть внесен не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения. Срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого - до 28.07.2024.

Читайте на "Цензор.НЕТ": САП расследует уголовное дело против заместителя главы ОП Смирнова по статье "незаконное обогащение". ДОКУМЕНТ

Напоминаем, НАБУ и САП подозревают бывшего заместителя руководителя ОП Андрея Смирнова в незаконном обогащении. Чтобы скрыть свое имущество, он оформил большую его часть на родного брата.

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Топ комментарии

  • Kindrat74
    Яке класнюче в нас ЛІВОсуддя! ))) Вкрав 15,7 млн, впіймали, заплатив 10 млн застави і спокійно собі втік із залишком у 5,7 млн ))) Чудова математика, на рівні дитячого садку для розумово неповноцінних! Розцяцьковані дебіли в мантіях...
  • Viden
    + 5, 7 ляма, походу
  • Сергей121
    Цю падлу про-кацапську, фактично ворога України, відпускають під заставу - бо він з шобли ЗЕбуіна, а розвідника ЗАХИСТНИКА України Червінського - вже рік таскають по СІЗО без права застави - во він ПЕРСОНАЛЬНИЙ ворог ЗЕрмака і шобли!
    Цікаво, як довго проіснує така держава, в котрій вороги правлять, а захистники сидять в тюрмах?
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