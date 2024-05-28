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Макрон поддерживает удары Украины по территории России, - СМИ

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Макрон підтримує удари України по РФ
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Украина может бить по военным базам на территории РФ.

Передает слова французского президента на пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем в рамках поездки в Германию Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Макрон отметил, что "мы должны позволить им (Украине - Ред.) нейтрализовать (российские - Ред.) военные базы, с которых запускаются ракеты". Он подчеркнул, что атаки на Украину осуществляются с территории России.

В то же время он не уточнил идет ли речь об ударах оружием, которое передали Украине западные союзники.

В свою очередь Шольц сказал, что Украина "имеет все возможности согласно международному праву делать то, что она делает", а западные страны, которые помогают Украине оружием, "определили все правила его использования, которые базируются на международном праве".

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
  • Геннадій Геннадійович
    А колись тут місцеві "розумники" Макрона жабником, макароном називали. Ну, що тепер скажете патріоти, коли майже всі кажуть, що в цьому питанні лідирує Макрон?
  • Анатолий К 65c6a92d
    Знаю, що точно можна своїми "Нептунами", "Сапсанами" і "Вільхами", але Володя Херпіду їх не робив і не робить та не буде робити, його головна місія асфальт і брехати.
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