Общее количество военных ВСУ, которых тренирует учебная миссия ЕС, должно достигнуть 60 тысяч до конца лета, - Боррель

50 тысяч украинских военнослужащих уже прошли обучение в рамках миссии Европейского Союза. Ожидается, что до конца лета их должно стать 60 тысяч.

Об этом рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по окончании заседания министров обороны стран Евросоюза в Брюсселе, пишет DW, сообщает Цензор.НЕТ.

Как рассказал Боррель, в рамках учебной миссии ЕС EUMAM (миссия ЕС по военной помощи в поддержку Украины, - ред.) уже прошли обучение 50 тысяч военнослужащих ВСУ. Он отметил, что до конца лета их должно стать 60 тысяч.

"Наша тренировочная миссия была очень успешной. Миссией было подготовлено более 50 тысяч украинских солдат. И мы надеемся, что до конца лета мы подготовим 60 тысяч", - сказал главный дипломат ЕС.

Боррель отметил, что Украина планирует мобилизовать больше военнообязанных, которые будут нуждаться в обучении. Он отметил, что ЕС в свою очередь готов расширить учебную миссию.

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"Растет консенсус относительно повышения уровня амбиций относительно нашего учебного потенциала. Но я не хочу озвучивать новую цифру, пока не буду уверен, что мы сможем ее достичь", - сказал дипломат.

Кроме этого, он добавил, что поднимался вопрос возможности тренировок украинских военных на территории Украины западными инструкторами. Однако общеевропейской позиции по этому вопросу нет.

К слову, ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что откроет финансирование из Европейского фонда мира для помощи Украине в подготовке украинских солдат.

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