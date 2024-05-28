Путин пригрозил западным странам "серьезными последствиями" в случае разрешения Украине бить по территории РФ

Диктатор РФ Владимир Путин заявил, что Москва внимательно следит за дискуссией западных стран относительно разрешения ВСУ применять предоставленное дальнобойное оружие по территории РФ.

Об этом глава РФ заявил во время своего визита в Узбекистан, пишет "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

Российский диктатор Владимир Путин принялся угрожать союзникам Украины, которые предоставляют ей дальнобойное оружие. Диктатор пригрозил "серьезными последствиями" западным странам, которые позволят Киеву использовать свое оружие для ударов по территории России. В то же время глава Кремля дал понять, что его угрозы прежде всего адресованы европейским странам.

"Представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, должны понимать, с чем они играют. Они должны помнить, что являются государствами с небольшой территорией и плотным населением. Этот фактор им нужно иметь в виду, прежде чем говорить о нанесении ударов вглубь России", - заявил диктатор РФ.

Также правитель России в очередной раз намекнул на ядерное оружие, которым обладает РФ.

"Если эти серьезные последствия будут наступать в Европе, то как поведут себя США, имея в виду наш паритет в сфере стратегических вооружений?", - заявил он.

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Удары западным оружием по территории РФ

Большинство стран НАТО не поддерживают удары Украины западным оружием по территории РФ. О соответствующей позиции неоднократно заявляли, в частности, США. Недавно представитель Госдепа США Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон не поощряет и не делает возможным поражение Украиной из американского оружия по территории РФ. Однако Украина самостоятельно принимает решение, как ей использовать оружие собственного производства.

Против ударов Украины по РФ западным оружием также и Италия и Германия.

В то же время Великобритания разрешила Украине бить своим оружием по целям на территории РФ. Соответствующее разрешение предоставила и Швеция, а также Чехия, страны Балтии и Финляндия.

Недавно главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что некоторые страны ЕС, которые поставляли Украине свое вооружение, разрешили Киеву бить их оружием по целям на территории России, однако не озвучил, какие именно. Он также выразил надежду, что число государств ЕС, которые согласятся снять ограничения на удары Украиной по объектам в РФ западным вооружением, увеличится.