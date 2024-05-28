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Политика относительно применения американского оружия по территории РФ остается неизменной, - Госдепартамент США

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міллер
Политика США относительно применения американского оружия Украиной по территории РФ остается неизменной.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер в ответ на просьбу прокомментировать позицию Вашингтона в этом вопросе после усиления ударов РФ по Харькову, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается нашей политики, я говорил об этом на прошлой неделе, и госсекретарь говорил об этом: наша политика заключается в том, что мы не поощряем и не обеспечиваем возможностей для ударов Украины вне ее пределов. Но если вы посмотрите на широкий контекст нашей политики, мы четко дали понять, что Украина не имеет большей поддержки, чем со стороны Соединенных Штатов",- отметил представитель Госдепартамента.

Миллер подчеркнул, что американская сторона не только делает заявления, но и подтверждает их конкретными пакетами военной помощи.

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Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по военным целям на территории РФ.

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Топ комментарии

  • Ihor Opatsa
    Ця фраза, на дипломатичній мові, говорить: "робіть своє діло без нас!"...
    Ніякої заборони немає!... Франція і Великобританія напряму сказали, що вони не проти...! І де удари їх ракетами ...?! Таке враження, що Зермак не дає команду, і черговий раз " клеє дурня"!!!...
  • Only
    Українці мають право ловити кулі, але не мають права підірвати склад, з якого ці кулі везуть на фронт!

    Це дійсно країна, яка є постійним членом Радбезу ООН?
  • Власов Сергей b3083465
    Гівно бжоли гівно мед
    Сергій Наумович
    Уявимо. Друга світова війна. США постачають Кремлю дуже багато військової техніки та снарядів. Але за умови: жоден снаряд не має впасти на території Німеччини. Уявили?
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