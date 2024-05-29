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Зеленского попросили не давить на НАТО относительно приглашения Украины к членству в этом году, - The Telegraph

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Зеленський
Владимира Зеленского попросили избегать давления на отдельных союзников относительно членства в НАТО, чтобы они снова поддержали четкий график вступления Украины.

Об этом пишет The Telegraph, информирует Цензор.НЕТ.

Как пишет издание, лидеры НАТО в знак демонстрации поддержки предложат Украине то, что описывается как "мост" или "путь" к вступлению.

Пакет поддержки, который сейчас обсуждается, подчеркнет "способность Украины выбирать собственное будущее" и продемонстрирует, что "путь к членству становится короче", заявили двое дипломатов. Пакет будет сосредоточен на укреплении вооруженных сил Украины, чтобы обеспечить готовность Украины немедленно присоединиться к НАТО, когда лидеры альянса согласятся, что настало подходящее время.

Во время подготовки к двухдневной встрече в Вашингтоне по случаю 75-летия НАТО Германия и США активно предостерегали не предлагать Киеву четкие временные рамки.

"Они очень скептически относятся к дальнейшему продвижению Украины по пути к полноправному членству в НАТО в этом году", - сообщил The Telegraph источник, знакомый с мнением администрации Байдена. По словам собеседника издания, Соединенные Штаты не так обеспокоены, как Германия, однако существует беспокойство относительно угрозы России для остального альянса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина заслуживает приглашения в НАТО на саммите в Вашингтоне, - Зеленский

Ожидается, что это решение разочарует президента Украины Владимира Зеленского, которого коллеги предупредили не требовать от альянса "невозможного".

Согласно источникам в Альянсе, чиновники НАТО осуществили "управление ожиданиями" после того как было решено, что члены, которые поддерживают вступление Украины, включая Великобританию, создали слишком большое давление вокруг этого решения.

Также читайте: Украина будет в НАТО только после победы, - Зеленский

Топ комментарии

  • Олександр Дніпро
    Можна безкінечно дивитися на три речі:
    - як Зеленський знижує тарифи та закінчує епоху бідності;
    - як Зеленський знищує олігархів та рубає руки своїм Свинарчукам;
    - як Зеленський вступає до НАТО та ЄС.
  • Наталия Гончар
    Поясніть мені, як це все складається. Залужного з 17 генералами з"їли за те, що не видавав усі таємні домовленості з партнерами з НАТО . А після цього цій команді Безуглої- Єрмак -Татров стали більше довіряти ? Свої таємниці пряміком на Єрмака?
  • Лис Микита 4754e778
    Телемарафон,узурпація влади,переслідування журналістів,мародерство 5-ти "найефективніших" на крові,знищення парламентаризму,повний контроль над судочинством... Байден,чому ми ще не в НАТО,ми вже все виконали,залишилось тільки остаточно знищити місцеве самоврядування?
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