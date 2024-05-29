Зеленского попросили не давить на НАТО относительно приглашения Украины к членству в этом году, - The Telegraph
Об этом пишет The Telegraph, информирует Цензор.НЕТ.
Как пишет издание, лидеры НАТО в знак демонстрации поддержки предложат Украине то, что описывается как "мост" или "путь" к вступлению.
Пакет поддержки, который сейчас обсуждается, подчеркнет "способность Украины выбирать собственное будущее" и продемонстрирует, что "путь к членству становится короче", заявили двое дипломатов. Пакет будет сосредоточен на укреплении вооруженных сил Украины, чтобы обеспечить готовность Украины немедленно присоединиться к НАТО, когда лидеры альянса согласятся, что настало подходящее время.
Во время подготовки к двухдневной встрече в Вашингтоне по случаю 75-летия НАТО Германия и США активно предостерегали не предлагать Киеву четкие временные рамки.
"Они очень скептически относятся к дальнейшему продвижению Украины по пути к полноправному членству в НАТО в этом году", - сообщил The Telegraph источник, знакомый с мнением администрации Байдена. По словам собеседника издания, Соединенные Штаты не так обеспокоены, как Германия, однако существует беспокойство относительно угрозы России для остального альянса.
Ожидается, что это решение разочарует президента Украины Владимира Зеленского, которого коллеги предупредили не требовать от альянса "невозможного".
Согласно источникам в Альянсе, чиновники НАТО осуществили "управление ожиданиями" после того как было решено, что члены, которые поддерживают вступление Украины, включая Великобританию, создали слишком большое давление вокруг этого решения.