Зеленского попросили не давить на НАТО относительно приглашения Украины к членству в этом году, - The Telegraph

Владимира Зеленского попросили избегать давления на отдельных союзников относительно членства в НАТО, чтобы они снова поддержали четкий график вступления Украины.

Об этом пишет The Telegraph, информирует Цензор.НЕТ.

Как пишет издание, лидеры НАТО в знак демонстрации поддержки предложат Украине то, что описывается как "мост" или "путь" к вступлению.

Пакет поддержки, который сейчас обсуждается, подчеркнет "способность Украины выбирать собственное будущее" и продемонстрирует, что "путь к членству становится короче", заявили двое дипломатов. Пакет будет сосредоточен на укреплении вооруженных сил Украины, чтобы обеспечить готовность Украины немедленно присоединиться к НАТО, когда лидеры альянса согласятся, что настало подходящее время.

Во время подготовки к двухдневной встрече в Вашингтоне по случаю 75-летия НАТО Германия и США активно предостерегали не предлагать Киеву четкие временные рамки.

"Они очень скептически относятся к дальнейшему продвижению Украины по пути к полноправному членству в НАТО в этом году", - сообщил The Telegraph источник, знакомый с мнением администрации Байдена. По словам собеседника издания, Соединенные Штаты не так обеспокоены, как Германия, однако существует беспокойство относительно угрозы России для остального альянса.

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Ожидается, что это решение разочарует президента Украины Владимира Зеленского, которого коллеги предупредили не требовать от альянса "невозможного".

Согласно источникам в Альянсе, чиновники НАТО осуществили "управление ожиданиями" после того как было решено, что члены, которые поддерживают вступление Украины, включая Великобританию, создали слишком большое давление вокруг этого решения.

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