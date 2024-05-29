США сотрудничают с европейскими союзниками для усиления устойчивости против гибридных действий России - Белый дом
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Соединенные Штаты ведут работу с европейскими союзниками для эффективного противостояния гибридным действиям РФ.
Об этом заявил во вторник в Вашингтоне советник Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы упорно работаем с нашими европейскими коллегами, чтобы сделать все возможное для повышения устойчивости (к гибридным действиям РФ - Ред.) не только у себя в стране, но и для них за рубежом", - сказал он.
По его словам, Соединенные Штаты "с большим беспокойством" отслеживают злонамеренную активность РФ, в том числе, вмешательство в процессы выборов, попытки информационного воздействия, а также диверсионные акции.