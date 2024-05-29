СБУ сообщила о подозрении "начальнику райотдела МВД РФ" и еще двум оккупационным "полицейским" на Луганщине

СБУ расследует коллаборационную деятельность начальника райотдела МВД РФ в оккупированном Луганске и еще двух оккупационных "полицейских".

Об этом Третье управление ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях пишет в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"СБУ задокументировала незаконную деятельность так называемых "правоохранителей", которые защищают оккупационный режим в рядах созданной агрессором полицейской системы на Луганщине", - говорится в сообщении.

Один из коллаборационистов - житель Антрацита, который в 2023 году возглавил подразделение российской полиции во временно оккупированном Луганске - так называемый "отдел МВД РФ "Каменнобродский". Сейчас правонарушитель продолжает руководить незаконной силовой структурой.

"Также идентифицированы лица жителей Старобельского района и города Хрустального, которые в прошлом году присягнули на верность агрессору и с тех пор служат оккупантам в так называемых "отделах внутренних дел МВД РФ "Старобельский" и "Краснолучский", - отмечают в Службе безопасности.

Читайте также: Задержаны бывшие "антимайдановцы", которые готовили атаки РФ на железнодорожную инфраструктуру Одесчины, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Коллаборационисты помогают поддерживать установленный агрессором "порядок" на захваченной Луганщине и незаконно осуществляют "уголовное преследование" местных жителей на основании законодательства РФ.

Правонарушителям грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что по меньшей мере 14 бывших и действующих депутатов Мариупольского горсовета вероятно пошли на сотрудничество с российскими оккупантами. В отношении 12 из них уже возбуждены уголовные производства о коллаборационных действиях.

Также смотрите: К 5 годам за решеткой приговорены три пророссийских агитатора, которые восхваляли Путина и оправдывали преступления РФ в Буче. ФОТО