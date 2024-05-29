Каждая задержка поставок военной помощи, а также сомнения западных партнеров по использованию Украиной дальнобойных ракет идет на пользу России, - Умеров
Об этом в интервью Reuters заявил глава оборонного ведомства Украины Рустем Умеров, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам Умерова, сейчас цель Кремля - открыть новый фронт на севере Украины.
"Мы выдерживаем, но, конечно, нам нужно больше оружия, нам нужно больше огневой мощи, нам нужны ракеты большой дальности. Мы также видим, что есть сомнения относительно ракет большой дальности. Итак, эти сомнения некоторых наших партнеров являются сигналом для Российской Федерации, что они могут этим воспользоваться, и они этим пользуются", - отметил он.
Как сообщалось ранее, в интервью Reuters Умеров также заявил, что Украина ожидает, что первые поставки истребителей F-16 от союзников, состоятся в ближайшем будущем. В то же время он отметил, что немало западной помощи поступает с опозданием.