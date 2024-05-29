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Каждая задержка поставок военной помощи, а также сомнения западных партнеров по использованию Украиной дальнобойных ракет идет на пользу России, - Умеров

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рустем,умєров
Киев благодарен союзникам за военную помощь, но лишь половина обещанных поставок поступает вовремя, и каждая задержка идет на пользу России.

Об этом в интервью Reuters заявил глава оборонного ведомства Украины Рустем Умеров, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам Умерова, сейчас цель Кремля - открыть новый фронт на севере Украины.

"Мы выдерживаем, но, конечно, нам нужно больше оружия, нам нужно больше огневой мощи, нам нужны ракеты большой дальности. Мы также видим, что есть сомнения относительно ракет большой дальности. Итак, эти сомнения некоторых наших партнеров являются сигналом для Российской Федерации, что они могут этим воспользоваться, и они этим пользуются", - отметил он.

Как сообщалось ранее, в интервью Reuters Умеров также заявил, что Украина ожидает, что первые поставки истребителей F-16 от союзников, состоятся в ближайшем будущем. В то же время он отметил, что немало западной помощи поступает с опозданием.

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Топ комментарии

  • три - пятнадцать
    винуваті вже обізначені... - а буба красень!
    до ригачкі вже це збрасування відповідальності на всіх - тільки не ми...
  • три - пятнадцать
    шлепери зелені - не смійте називати себе Києвом!
  • Старый зольдат
    Головне, Умеров, шо у нас нема затримки з дослідженням пінгвінів на шо виделень 11 000 000 доларів США і до речі, стільки, у середньому, коштує 1 літак Ф16. Дикий, шоб вам з зеленським за це повилазило. Пінгвинами повилазило. Королівськими пінгвинами.
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