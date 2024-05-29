Россияне за сутки обстреляли 8 населенных пунктов Запорожской области
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За прошедшие сутки российские захватчики применяли БпЛА различной модификации, РСЗО, артиллерию для ударов по территории Запорожской области
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.
В течение суток оккупанты нанесли 296 ударов по территории Запорожской области.
В частности 79 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. Работино враг обстрелял из РСЗО 5 раз.
212 артобстрелов нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного, Малиновки, Малых Щербаков и Степногорска.
"Поступило 7 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали", - отметил Федоров.