Россияне за сутки обстреляли 8 населенных пунктов Запорожской области

За прошедшие сутки российские захватчики применяли БпЛА различной модификации, РСЗО, артиллерию для ударов по территории Запорожской области

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

В течение суток оккупанты нанесли 296 ударов по территории Запорожской области.

В частности 79 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. Работино враг обстрелял из РСЗО 5 раз.

212 артобстрелов нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного, Малиновки, Малых Щербаков и Степногорска.

"Поступило 7 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали", - отметил Федоров.

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