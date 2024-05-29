Новости

Общие боевые потери Российской федерации с начала войны - около 505 100 человек (+1300 за день), 7700 танков, 13066 Artisystems, 14891 боевой бронированный автомобиль. Инфографика

6 97420
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 505 100 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.05.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 505100 (+1300) человек,

танков - 7700 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 14891 (+33) ед,

артиллерийских систем - 13066 (+37) ед,

РСЗО - 1087 (+2) ед,

средства ППО - 815 (+0) ед,

самолетов - 357 (+0) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 10510 (+28),

крылатые ракеты - 2222 (+0),

корабли - 27 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 17796 (+56) ед,

специальная техника - 2142 (+20)

Также читайте: РФ имеет около 500 тысяч военных в Украине и вблизи ее границ и готовится привлечь еще 200-300 тысяч, - Умеров

Втрати окупантів на ранок 29 травня

 
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3748 день москальсько-української війни.
    156!! одиниць техніки та 1300! чумардосів за день.
    Арта 39, броня 41, логістика 56!
    Танки закрили чергову сотню. Спецтехніка абсолютний добовий рекорд - 20! По КР непонятка, загальна кількість від вчора збільшилась на 1, а +1 нема ))
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

    P.s. 505 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
  • Urs
  • Qq Qqq f1a4586b
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости