Общие боевые потери Российской федерации с начала войны - около 505 100 человек (+1300 за день), 7700 танков, 13066 Artisystems, 14891 боевой бронированный автомобиль. Инфографика

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 505 100 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.05.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 505100 (+1300) человек,

танков - 7700 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 14891 (+33) ед,

артиллерийских систем - 13066 (+37) ед,

РСЗО - 1087 (+2) ед,

средства ППО - 815 (+0) ед,

самолетов - 357 (+0) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 10510 (+28),

крылатые ракеты - 2222 (+0),

корабли - 27 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 17796 (+56) ед,

специальная техника - 2142 (+20)

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