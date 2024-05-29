Общие боевые потери Российской федерации с начала войны - около 505 100 человек (+1300 за день), 7700 танков, 13066 Artisystems, 14891 боевой бронированный автомобиль. Инфографика
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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 505 100 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.05.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 505100 (+1300) человек,
танков - 7700 (+8) ед,
боевых бронированных машин - 14891 (+33) ед,
артиллерийских систем - 13066 (+37) ед,
РСЗО - 1087 (+2) ед,
средства ППО - 815 (+0) ед,
самолетов - 357 (+0) ед,
вертолетов - 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 10510 (+28),
крылатые ракеты - 2222 (+0),
корабли - 27 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 17796 (+56) ед,
специальная техника - 2142 (+20)