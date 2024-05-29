Удар по "Эпицентру" в Харькове: количество погибших выросло до 19

Количество погибших в результате российского удара по харьковскому гипермаркету "Эпицентр" возросло до 19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"К сожалению, в больнице умер 40-летний мужчина, который был ранен в результате вражеского удара по Эпицентру.

Мужчина находился в ожоговой реанимации, ожоги достигали 50%", - говорится в сообщении.

Российский удар по "Эпицентру" в Харькове

Днем 25 мая российские оккупанты нанесли удар по Харькову: сбросили две авиабомбы на "Эпицентр". В результате обстрела загорелся пожар на площади 15 тысяч кв.м.

Утром 26 мая глава МВД Игорь Клименко сообщил, что пожар в "Эпицентре" в Харькове ликвидировали. По данным МВД, 16 человек по состоянию на утро считались без вести пропавшими.

27 мая в Харькове объявили днем траура по погибшим в результате удара РФ по строительному гипермаркету.

Цензор.НЕТ также информировал, что 8-летний сын пропавшего без вести работника харьковского "Эпицентра" сдал образцы ДНК для экспертизы.

По состоянию на 16.00 28 мая было разобрано 50% завалов, сообщил Синегубов. Ожидается, что работы по ликвидации последствий вражеской атаки будут продолжаться еще несколько суток.